“Visconti in sciopero per sicurezza e futuro. Maturità 2021: di che morte moriremo?”, si legge sullo striscione esposto da una trentina di studenti del Liceo Visconti di Roma. I liceali, che oggi avrebbero dovuto seguire le lezioni a distanza, hanno deciso di scioperare invitando anche gli altri a disertare le lezioni.

Gli studenti chiedono un rientro in classe in sicurezza con norme anti-Covid che consentano a tutti di seguire le lezioni in presenza. Anche in altri licei e scuole superiori della Capitale sono previsti sit e scioperi contro la dad, come sta accadendo anche a Milano e in altre città italiane.

A Roma e nel Lazio gli alunni le scuole superiori sono tornati oggi alle lezioni in presenza, sebbene alternati in percentuali che vanno dal 50 al 75 per cento. Gli alunni di elementari e medie sono tornati in classe il 7 gennaio.

Credit video e foto: Ludovica Gambino

