Scuola, Bianchi: “93,4% delle classi sono in presenza”

“A oggi, il 93,4% delle classi sono in presenza. Di questi il 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza”. Lo ha detto alle dodici di oggi, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, nel corso di un’audizione in commissione Cultura alla Camera specificando che: “Le classi totalmente a distanza sono il 6,6%”. Ha poi aggiunto che per quanto riguarda gli alunni, l’88,4% è in presenza e per l’infanzia, “i positivi o in quarantena sono il 9%, quindi in presenza il 91%. Per la primaria, gli alunni positivi o in quarantena sono il 10,9%, mentre per la secondaria gli alunni in didattica a distanza o positivi sono il 12,5%”. La scuola in presenza voluta dal governo, quindi, resiste.

Il ministro ha, infatti, continuato a difendere la scelta di tenere le classi piene senza ricorrere alla Dad che, però, non bisogna nemmeno demonizzare: “La scuola digitale non è opposizione alla scuola in presenza”.

I dati del governo sono arrivati dopo che l’associazione nazionale presidi aveva stimato il 50% delle classi in Dad. Antonello Giannelli, presidente di Anp, aveva detto ai microfoni di Radio24: “Ora aspettiamo i dati ufficiali”:

Inoltre, Bianchi nel mostrare i numeri ha anche ricordato che il personale sospeso per non essere in regola con il vaccino è dello 0,9%.