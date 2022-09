Scuola: algoritmo impazzisce e lascia i supplenti senza posto di lavoro

È iniziata la scuola con 200 mila cattedre vuote, come era stato previsto. Si è quindi attinto alle supplenze come ogni anno. Ma l’assegnazione online delle cattedre ha conosciuto un disfunzionamento dovuto ad un errore nell’algoritmo che sembra un esempio da manuale di programmazione. Se ne sono resi conto gli insegnanti stessi quando hanno visto che qualcosa non quadrava: le assegnazioni non combaciavano con i rispettivi punteggi e con l’esperienza. Molti che si trovavano in cima alla graduatoria sono stati scartati. L’intoppo era dovuto al fatto che l’algoritmo combina i punteggi con le disponibilità date dai candidati riguardo le città dove possono lavorare. Come spiega Today, l’algoritmo percorreva la graduatoria per ogni scuola e, una volta assegnata, non risaliva in cima alla lista per assegnare la scuola successiva, lasciando i primi senza posto di lavoro.

In un comunicato il sindacato di base per il pubblico impiego di USB ha dichiarato che “l’unica soluzione opportuna e necessaria, vista la fine dell’emergenza sanitaria, è tornare alle convocazioni in presenza che garantiscono trasparenza nelle operazioni e una soluzione immediata dei problemi che possono sempre verificarsi”.

“Non è accettabile” – prosegue il sindacato – “che i lavoratori e le lavoratrici a tempo determinato debbano ulteriormente subire un massacro di diritti ed essere sottoposti ad uno stress intollerabile in agosto per scegliere le preferenze di scuola alla cieca, senza conoscere le disponibilità e le possibilità, compilare un modulo online farraginoso e ad altissimo rischio di errore, per poi ricevere supplenze fantasiose, quando non inesistenti, a scuola iniziata, o trovarsi senza motivo reale esclusi dalle procedure”.