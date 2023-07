“Ho paura del mio convivente”. Esce di casa e denuncia il compagno: da 5 anni Brenda è scomparsa nel nulla

Aveva denunciato il compagno alla polizia, prima di svanire nel nulla. A più di cinque anni da quel 18 luglio 2018, non è stato ancora risolto il caso di Maria Aparecida Soares, scomparsa a 52 anni a Castelnuovo del Garda la sera stessa in cui si era recata alla stazione della polizia per denunciare il compagno.

A ricordare il caso è il Corriere della Sera, rilanciando gli appelli degli amici i quali hanno rivelato che la donna, di origini brasiliane “aveva confidato il suo disagio alle amiche e che la sua relazione con il compagno, ingegnere veronese, era alla fine”. Inoltre affermano che “le indagini non hanno portato a nulla e l’ex convivente e fidanzato di Brenda dopo nemmeno un mese aveva già un’altra donna in casa”. “Sono passati cinque anni da quando Brenda è finita a ‘Chi l’ha visto’ la prima volta, da allora sua figlia ha compiuto la maggiore età, il suo ex è convolato a nozze”, sostiene il gruppo creato su Facebook che chiede giustizia per Brenda, come era nota la donna.

A denunciarne la scomparsa era stata lo stesso compagno, il giorno successivo al 18 luglio, quando Brenda disse agli agenti di polizia di Peschiera del Garda che aveva paura dell’uomo.

Il compagno, di dieci anni più giovane, aveva riferito che il giorno precedente i due avevano “avuto una discussione di coppia” e che da allora non l’aveva più trovata a casa. La donna aveva lasciato a casa cellulare, carta d’identità e patente, mentre non fu trovato il passaporto. Non aveva avvisato nessuno, neanche la figlia 17enne Gabriela. Le indagini per omicidio, rimasero senza indagati, mentre le ricerche non davano esito. Anche dal Brasile, la famiglia lanciò appelli, chiedendo di trovare la donna.

“Sebbene vi fosse motivo di ritenere che il compagno della persona offesa potesse essere a conoscenza di elementi maggiori di quanto riferito in indagini non sono emerse circostanze sufficienti per poterlo iscrivere nel registro degli indagati né per poterlo ritenere l’autore del fatto”, ha scritto la pm Maria Federica Ormanni chiedendo l’archiviazione del caso. Secondo la magistrata, “il procedimento è stato aperto con un ritardo di diversi mesi rispetto alla scomparsa della Soares, a seguito della conoscenza del fatto attraverso la diffusione televisiva della notizia della scomparsa e che tale ritardo ha inevitabilmente inciso sulla possibilità di esperire adeguati accertamenti investigativi”. All’istanza si sono opposti l’ex marito e la figlia della scomparsa, che invece chiedono nuove indagini. La decisione del gip sulla richiesta di archiviazione è attesa da oltre 4 mesi.