Sciopero treni, Salvini dispone la riduzione della durata: “Terminerà alle 15”. Cgil: “Illegittimo e sbagliato”

Fallito le trattative con i sindacati, il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha disposto la riduzione dello sciopero dei treni previsto per domani, giovedì 13 luglio.

Con il provvedimento firmato dal leader della Lega, lo sciopero terminerà alle ore 15 invece che alle 2 di venerdì 14. Una decisione “illegittima e sbagliata” secondo il sindacato Filt-Cgil, che intende fare ricorso. Secondo la sigla, “treni ed aerei sono già stati cancellati in previsione dello sciopero e quindi in ogni caso non saranno evitati i disagi ai viaggiatori che vanno imputati a chi ha portato le trattative ad un punto morto”.

In una nota, il ministero dei Trasporti ha dichiarato che Salvini ha deciso di prendere questa misura anche alla luce dell’assicurazione dell’immediata ripresa delle trattative sindacali su tutti i punti oggetto dell’agitazione. Il ministero ha inoltre osservato che la decisione segue una delibera della Commissione garanzia scioperi, che aveva suggerito una precettazione o una riduzione d’imperio dello sciopero.

Lo sciopero prenderà il via alle 3 di mattina per concluders alle 15 e non più alle 2 di venerdì. Alla protesta prenderà parte il personale di Trenitalia e di Italo, dopo l’adesione delle sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal.

La richiesta dei sindacati è di “un adeguato piano di assunzioni, una mitigazione dei carichi di lavoro nella programmazione dei turni degli equipaggi, favorendo la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata, il rilancio del settore manutenzione e ridare centralità alla rete vendita e assistenza ai passeggeri e investimenti tecnologici, crescita professionale e percorsi formativi per tutto il personale degli uffici”.

Trenitalia rende comunque noto che “i treni possono subire variazioni o cancellazioni” e che “lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. L’invito a tutti è di informarsi prima di recarsi in stazione.

Saranno comunque “garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero dalle ore 6:00 alle ore 9:00” (qui i treni garantiti in caso di sciopero). È inoltre disponibile il call center 800 89 20 21.

Anche Italo ha pubblicato una lista dei treni garantiti. Disponibile anche il servizio Pronto Italo 060708.

Per sabato 15 luglio è previsto invece lo sciopero del trasporto aereo. A incrociare le braccia sarà il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in, che si fermerà dalle 10 alle 18. I sindacati di categoria Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta denunciano che il loro contratto è scaduto da sei anni, chiedendone quindi l’immediato rinnovo. Dalle 12 alle 16 si fermeranno anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair. Dalle 10 alle 18 è previso inoltre lo sciopero nazionale di piloti e assistenti di volo di Vueling.

L’Enac ha diffuso una lista dei voli garantiti ricordando che “durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati” e che in ogni caso “informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento”.