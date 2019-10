Sciopero generale a Roma, Di Maio attacca i sindacati

Il ministro Luigi Di Maio attacca i sindacati e i manifestanti in sciopero oggi a Roma. Il leader del M5S accusa i manifestanti di aver scelto di scioperare il venerdì per avere il weekend lungo.

“Sono stato ministro del Lavoro sostengo sempre tutte le manifestazioni per il diritto al lavoro, ma questa storia che alcuni sindacati fanno sempre sciopero venerdì per il weekend lungo è indecente, non si fa un torto alla politica ma a tutti i cittadini”, ha affermato.

Anche la sindaca di Roma Virginia Raggi si è detta contraria allo sciopero e intorno alle 11 di questa mattina ha pubblicato un tweet molto duro contro i sindacati: “Una minoranza di sindacalisti prova a tenere in ostaggio una città di 3 milioni di abitanti: di lavoratori, di madri e padri che ogni giorno accompagnano i propri figli a scuola, di studenti e pendolari. La maggioranza dei cittadini è stanca di scioperi ingiustificati”, ha scritto.

Le parole della sindaca hanno indignato la piazza e i rappresentanti dei lavoratori che per tutto il pomeriggio hanno gridato “Dimettiti” sotto il Campidoglio. Il Pd è intervenuto in difesa dei lavoratori: “Migliaia di romani, dipendenti delle municipalizzate, da mesi vengono umiliati dalla giunta Raggi oggi in massa scioperano rimettendoci soldi propri, perché è l’unico strumento rimasto. E la sindaca li offende con parole vergognose, arroganti, indegne di un sindaco. Lo sciopero è un diritto assoluto”, ha detto il segretario del Pd del Lazio Bruno Astorre.

I sindacati delle aziende partecipate del Campidoglio hanno replicato con altrettanta forza: “Si chieda se è lei la minoranza in questa città che non la vuole. Lo sciopero è riuscito perché la città è nel degrado”, ha affermato il segretario della Cgil di Roma, Michele Azzola.

Lo sciopero generale indetto oggi dalle principali sigle sindacali avrà una durata di 24 ore e interesserà diversi settori, sia privati che pubblici. A fermarsi sono infatti aerei, ferrovie, trasporti pubblici locali, ma anche scuole e altri servizi pubblici.

Sciopero generale oggi venerdì 25 ottobre 2019: tutte le informazioni