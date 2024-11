Sciopero generale 29 novembre, orari e servizi garantiti: le informazioni

Dalla scuola ai trasporti fino alla sanità: domani, venerdì 29 novembre 2024, Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero generale per protestare contro la manovra finanziaria del governo Meloni.

A scioperare saranno i settori pubblici e privati: dalla sanità alla scuola, dalle fabbriche alle poste, passando per giustizia, commercio, ministeri e vigili del fuoco. Per tutti i settori coinvolti lo stop previsto è di almeno 8 ore o per l’intero turno di lavoro.

Diverso il discorso riguardante i trasporti. I treni, infatti, sono garantiti dal momento che il trasporto ferroviario è stato del tutto escluso dallo sciopero.

Aerei e mezzi di trasporto locali sciopereranno per 4 ore dopo la precettazione firmata dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

Lo sciopero degli aerei, che include il personale di terra e i servizi di volo, sarà dalle 10 alle 14. Bus, metro, tram, navi e traghetti, invece, saranno fermi dalle 9 alle 13.

Disagi nella città saranno provocati non solo dallo stop dei mezzi pubblici ma anche dai cortei organizzati in tutta Italia. Sono cinquanta le città italiane dove sono in programma le manifestazioni. I cortei più importanti si terranno a Bologna, dove interverrà il segretario della Cgil Maurizio Landini, e a Napoli, dove invece sarà presente il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri.