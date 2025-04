Litigano per la lista degli invitati al matrimonio, lo sposo scappa con soldi e regali: “Me ne vado”

Sposo scappa con le buste dei soldi e i regali il giorno prima delle nozze dopo una lite con la futura moglie sulla lista degli invitati al loro matrimonio: è quanto accaduto a Palermo. A raccontare la curiosa vicenda, che vede protagonista una psichiatra e un ceramista, ex paziente della donna, è Il Giornale di Sicilia. Tra i due futuri coniugi le prime crepe sono sopraggiunte due giorni prima delle nozze a causa di alcuni invitati presenti sulla liste. Poi, la sera stessa, l’uomo ha inviato una serie di messaggi preoccupanti alla sua compagna: “Non avrei mai dovuto esserci in questo mondo”, “Me ne vado”, “Mi dispiace, ti amo ma ti faccio del male. Non posso vivere più”.

La sera prima del fatidico giorno, quindi, il futuro sposo è scomparso nel nulla con una serie di regali e le buste contenente i soldi per la coppia. L’uomo è stato successivamente ritrovato all’interno della sua auto, parcheggiata sul lungomare di Balestrate, in provincia di Palermo. Lo sposo stava dormendo dopo aver assunto degli ansiolitici. Dopo una serie di controlli in ospedale, è stato dimesso. Ma le nozze, intanto, sono saltate e, forse, anche il rapporto con quella che sarebbe dovuta diventare sua moglie.