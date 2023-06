Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente stradale a bordo della propria moto. Si chiamava Davide Danzi, residente a Rosegaferro, in provincia di Verona. Il giovane si sarebbe schiantato contro una Ford Suv, con alla guida un villafranchese di mezza età, trasportato poi in ospedale in quanto colto da malore.

Il 18enne, grande appassionato di moto, era in sella alla sua Ktm bianca e arancione al momento dello schianto: il giovane stava tornando a casa, quando è finito per scontrarsi contro una vettura. La famiglia di Davide Danzi è infatti di Villafranca e suo papà, Davide, è molto amico del sindaco Roberto Dall’Oca che ha voluto esprimere il cordoglio per la morte del ragazzo a nome di tutta la comunità. Ed è fortissimo il dolore provato da familiari e amici del 18enne, alcuni dei quali sono accorsi sul luogo dell’incidente.

Un incidente su cui sono in corso le indagini della polizia stradale. I fatti acclarati sono che intorno alle 16 Davide Danzi stava percorrendo Viale Olimpia con la sua moto quando è andato a sbattere contro un suv Ford Kuga che procedeva in direzione contraria. L’impatto è avvenuto perché il conducente del suv voleva entrare nel parcheggio e per farlo ha svoltato a sinistra invadendo la corsia opposta. Le responsabilità sono ancora di chiarire del tutto, ma il motociclista non ha potuto evitare lo scontro. Uno scontro così forte da rompere la moto e da catapultare il giovane per metri. Per lui, i soccorsi giunti rapidamente non hanno potuto far nulla, mentre l’automobilista è stato colto da malore per lo shock ed è stato accompagnato in ospedale.

Poco dopo sono giunti sul posto i genitori e tanti amici di Davide, avvolti dalla disperazione. Successivamente, sono arrivati anche l’assessore Francesco Arduini e Alberto Bellesini.