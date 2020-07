Dopo le polemiche per il film Via col vento e i cioccolatini “Moretti” ritirati dal mercato, a finire nell’occhio del ciclone per i polemisti che vivono sui social sono gli scacchi. L’accusa, comune ai casi precedenti sopra menzionati, è quella di razzismo. Il motivo? Nel celebre gioco le pedine bianche hanno il vantaggio della prima mossa, mentre quelle nere si muovono per seconde.

Una regola che molti utenti ritengono ingiusta e, appunto, razzista. La diatriba è nata a seguito di un tweet di John Adams, economista e portavoce della federazione australiana degli scacchi nel 2015. Qualche giorno fa Adams ha fatto sapere su Twitter che era stato chiamato dall’ABC di Sydney per rilasciare un commento sulla disputa razziale negli scacchi. “Ho appena ricevuto una telefonata da un produttore della ABC Sydney in cerca di un commento sul gioco degli scacchi! L’ABC si è fatta l’idea che gli scacchi siano RAZZISTI, dato che il bianco muove sempre per primo”, ha scritto, scatenando le polemiche social.

🚨 BREAKING 🚨

I just received a phone call from an ABC Sydney based producer seeking a comment about the game of chess!

The ABC have taken the view that chess is RACIST given that white always go first!

They are seeking comment from a chess official as to whether

— John Adams (@adamseconomics) June 23, 2020