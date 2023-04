Il colpo alla testa, dovuto a una caduta in autobus, le provoca brividi e sonnolenza. Sintomi sofferti da un’anziana signora per via del trauma cranico, ma confusi dalla guardia medica con una patologia generata da un’infezione causata da batteri o virus contratti con la frequentazione dei mezzi pubblici. Una valutazione errata, che ha contribuito al decesso della donna per il mancato ricovero. Rossana Cantarini, la dottoressa che l’ha visitata dopo l’incidente, è stata rinviata a giudizio con l’accusa di omicidio colposo, riporta il Corriere.

L’incidente è avvenuto il 30 novembre del 2020, a bordo dell’autobus della linea 20 Anagnina-Cambellotti. Quando torna a casa, la donna si lamenta con i figli del mal di testa e dei brividi, poi si addormenta. Nel frattempo i figli chiamano la guardia medica e a rispondere è Rossana Cantarini. La dottoressa, dopo aver ascoltato cosa è successo, spiega che i brividi e la sonnolenza dipendono da un’infezione virale o batterica, “asseritamente dovuta alla frequentazione dei mezzi pubblici”, come riportato nel capo d’imputazione.

Per lei non c’è bisogno di ricovero. La signora morirà, senza svegliarsi più. Si accerterà, che se fosse stata portata in ospedale, si sarebbe salvata, almeno secondo il pm Vincenzo Barba. Nessuna imputazione, invece, per Atac e per il conducente che ha effettuato la brusca frenata.