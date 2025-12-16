La giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, l'autista del tir non si è accorto di nulla

Una ragazza di 22 anni ha perso la vita, investita da un camion mentre attraversava la strada in corso Tardy e Benech a Savona. L’incidente è avvenuto nel primo mattino di oggi, martedì 16 dicembre. La vittima si chiamava Valentina Squillace, abitava a Savona e studiava Giurisprudenza a Genova.

Secondo quanto ricostruiscono i media locali, la giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è rimasta accidentalmente agganciata a un camion che stava passando. Il tir l’ha trascinata per una sessantina di metri: l’autista, infatti, non si era accorto di nulla; è stata una passante a richiamare la sua attenzione e a dirgli di fermarsi.

Dopo l’incidente la testimone – ancora sotto choc – è stata ascoltata dalle forze dell’ordine per raccontare ciò a cui ha assistito. La strada è stata chiusa per garantire il lavoro della polizia locale e i soccorsi della Croce Oro, purtroppo inutili.

Valentina Squillace lascia il fratello Andrea, 18 anni, la madre Maria Grazia e il padre Domenico.

La Stampa sottolinea come i savonesi da tempo denuncino la pericolosità di quel tratto di strada, percorso ogni giorno da molti camion che vanno verso il porto. Il tir che ha investito e ucciso la giovane era, infatti, di una ditta di logistica spagnola che si stava recando verso il terminal.

