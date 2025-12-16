Icona app
Home » Cronaca
Cronaca

Savona, camion la investe e la trascina per 60 metri: muore studentessa di 22 anni

Immagine d'archivio. Credit: AGF. La foto della vittima è tratta dal suo profilo Facebook

La giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, l'autista del tir non si è accorto di nulla

di Marco Nepi
Una ragazza di 22 anni ha perso la vita, investita da un camion mentre attraversava la strada in corso Tardy e Benech a Savona. L’incidente è avvenuto nel primo mattino di oggi, martedì 16 dicembre. La vittima si chiamava Valentina Squillace, abitava a Savona e studiava Giurisprudenza a Genova.

Secondo quanto ricostruiscono i media locali, la giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è rimasta accidentalmente agganciata a un camion che stava passando. Il tir l’ha trascinata per una sessantina di metri: l’autista, infatti, non si era accorto di nulla; è stata una passante a richiamare la sua attenzione e a dirgli di fermarsi.

Dopo l’incidente la testimone – ancora sotto choc – è stata ascoltata dalle forze dell’ordine per raccontare ciò a cui ha assistito. La strada è stata chiusa per garantire il lavoro della polizia locale e i soccorsi della Croce Oro, purtroppo inutili.

Valentina Squillace lascia il fratello Andrea, 18 anni, la madre Maria Grazia e il padre Domenico.

La Stampa sottolinea come i savonesi da tempo denuncino la pericolosità di quel tratto di strada, percorso ogni giorno da molti camion che vanno verso il porto. Il tir che ha investito e ucciso la giovane era, infatti, di una ditta di logistica spagnola che si stava recando verso il terminal.
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca