Sassari, 50enne segue una bambina la bacia e la molesta: arrestato

Un uomo di 50 anni è stato arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una 14enne. L’uomo di Porto Torres, in provincia di Sassari, avrebbe inseguito la minorenne, abbracciandola, baciandola e palpandola durante le festività natalizie del 2022. I carabinieri dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Sassari.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il 50enne avrebbe approfittato delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima e, dopo averla inseguita per alcune centinaia di metri, l’avrebbe attirata con la scusa di giocare. Poi ha proseguito con le molestie: qui l’avrebbe abbracciata, baciata e palpato il sedere della 14enne. Episodio che poi ha tentato di replicare il giorno dopo con la stessa minorenne, salvo poi non riuscire nel suo intento.

Secondo le indagini condotte dai carabinieri, l’uomo sarebbe stato protagonista di un altro episodio simile, poco più di un mese fa, durante il periodo natalizio. In questo caso il 50enne avrebbe invitato un’altra bambina a entrare nella propria abitazione con un pretesto, per poi molestarla e quindi assicurarsi il suo silenzio minacciando di picchiarla se avesse raccontato a qualcuno l’accaduto. In base a questi elementi il gip del Tribunale di Sassari ha disposto l’arresto dell’uomo che oggi stato accompagnato in carcere, a Bancali.