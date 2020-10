Sardegna: rapina alle poste in provincia di Nuoro, ferito carabiniere

Un carabiniere è stato ferito nel corso di una rapina alle poste avvenuto nella mattinata di sabato 31 ottobre a Fonni, in provincia di Nuoro, in Sardegna. Secondo quanto ricostruito, la rapina è avvenuta nell’ufficio postale di via Mannironi. Mentre i banditi si allontanavano dal luogo della rapina, è sopraggiunta un’auto dei carabinieri. I criminali, così, hanno iniziato a sparare, ferendo alla gamba la donna carabiniere che era alla guida della vettura. Sul luogo è arrivato l’elisoccorso del 118 che ha trasportato l’agente in ospedale. La donna, comunque, non sarebbe in pericolo di vita, mentre in tutta la zona è scattata la caccia all’uomo con posti di blocco e agenti impegnati nelle ricerche dei rapinatori.

Notizia in aggiornamento

