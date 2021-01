Una situazione preoccupante quella denunciata dal Comitato Salviamo l’Ospedale San Giuseppe Isili, piccolo comune della provincia del Sud Sardegna. “C’è un focolaio Covid nel reparto di medicina, ora è urgente il trasferimento in Covid Hospital per assistere i malati e sanificare il reparto”, scrive in un post su Facebook il Comitato per il nosocomio sardo.

“L’Ospedale rischia la chiusura completa, compreso il Pronto Soccorso, il Direttore Sanitario Marracini non da segnali? Cagliari si rifiuta di prendere i nostri pazienti Covid? Vi ricordiamo che la notte a Isili non abbiamo nemmeno anestesisti – prosegue il post del Comitato – il Santissima Trinità deve urgentemente adempiere al suo ruolo di Covid Hospital! Chiediamo alle autorità sanitarie di trasferire entro stasera i pazienti covid e alle istituzioni e all’opinione pubblica del territorio di far sentire tutto il proprio disappunto”.

