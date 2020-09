Sardegna: arrestato in un casolare Johnny lo Zingaro

È stato arrestato in un casolare nella provincia di Sassari, in Sardegna, Giuseppe Mastini, noto alle cronache come Johnny lo Zingaro. Mastini il 6 settembre scorso non era rientrato in carcere dopo un permesso premio e da allora aveva fatto perdere le sue tracce. Mastini, soprannominato così per le sue origini Sinti, si trovava dal 2017 nel carcere di massima sicurezza di Bancali, in provincia di Sassari, dopo una precedente evasione, avvenuta il 30 giugno del 2017 dal penitenziario di Fossano, in provincia di Cuneo. Anche in quella occasione, il bandito, approfittando del suo stato di semilibertà, aveva lasciato il carcere senza farvi rientro.

Notizia in aggiornamento

Potrebbero interessarti Busto Arsizio, ragazzina di 14 anni ubriaca al primo giorno di scuola: finisce al pronto soccorso Coronavirus in Italia, ultime notizie. Berlusconi dimesso, parla Zangrillo: “Ha avuto la percezione che l’infezione potesse sfuggire di mano” Trova un diamante del valore di 150mila euro e lo restituisce: “Lo avrebbe fatto chiunque”