San Pietro e Paolo (29 giugno): supermercati e negozi aperti o chiusi a Roma

Oggi, martedì 29 giugno 2021, a Roma si festeggiano San Pietro e Paolo e molti romani si stanno chiedendo: i supermercati e i negozi sono aperti o chiusi? Il Santo Patrono è giorno festivo, ragion per cui nel Comune di Roma sono chiusi uffici, aziende e molte attività commerciali. Nonostante ciò, resteranno aperti molti supermercati, negozi e centri commerciali. Ma vediamo insieme la lista dei supermercati e dei centri commerciali che faranno apertura straordinaria e quali sono gli orari di chiusura.

Supermercati Roma 29 giugno 2021: orari di apertura

In linea generale, il 29 giugno 2021, i supermercati a Roma saranno aperti e seguiranno gli orari di tutti i giorni. Consultando i siti delle principali catene come Carrefour, Conad, Esselunga e Lidl non vi sono avvisi ufficiali di chiusure straordinarie o di riduzioni orarie. Per quanto riguarda la catena Conad, quasi tutti i punti vendita della capitale anche nel giorno di San Pietro e Paolo faranno orario continuato con orario di chiusura tra le 20 e e 24. Anche l’Esselunga seguirà il solito orario rimanendo aperta dalle ore 7,30 alle ore 22, stessa cosa per i supermercati Carrefour. Per sapere con precisione quali supermarket sono aperti e chiusi il 29 giugno e gli orari consigliamo di andare sul sito e inserire l’indirizzo del punto vendita che ci interessa.

San Pietro e Paolo: negozi e centri commerciali aperti o chiusi?

Oggi, San Pietro e Paolo, a Roma anche i negozi potranno rimanere aperti non essendoci particolari ordinanze che ne impongono la chiusura, ma trattandosi di un giorno di riposo i commercianti di Roma possono decidere di lasciare la saracinesca abbassata. Stessa cosa per outlet e centri commerciali. Di seguito i centri commerciali aperti e quale sarà l’orario di apertura: