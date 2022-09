Samantha Cristoforetti prossima comandante dell’Iss: sarà la prima donna europea

Samantha Cristoforetti diventerà presto comandante della Stazione spaziale internazionale. L’astronauta milanese sarà la prima donna europea a ricoprire questo ruolo a bordo della stazione lanciata nel 1998. Subentrerà al russo Oleg Artemyev, che aveva preso il comando a maggio.

“La scelta di Samantha come comandante dimostra chiaramente la fiducia e il valore che i nostri partner internazionali ripongono negli astronauti dell’Esa” ha detto Josef Aschbacher, direttore generale dell’Agenzia spaziale europea (Esa).

“Come prima donna europea a ricoprire la carica di comandante della Stazione Spaziale Internazionale, Samantha sarà ancora una volta fonte d’ispirazione per le giovani generazioni”, ha detto il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) Giorgio Saccoccia, che ha definito la scelta “motivo di particolare orgoglio per l’Italia e per l’Europa”. “Un incarico di tale valore affidato per la seconda volta a un astronauta di nazionalità italiana è anche la conferma del ruolo e dell’importanza che riveste il nostro paese nell’esplorazione dello Spazio e nelle attività spaziali internazionali”, ha aggiunto il capo dell’Asi.

La stazione, occupata in maniera continuativa dal 2000, è gestita congiuntamente dalle agenzie spaziali di Stati Uniti e Russia, con la collaborazione delle agenzie dei paesi europei, del Giappone e del Canada. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, la Russia ha affermato che si ritirerà dall’Iss dal 2024, annunciando lo sviluppo di una propria stazione orbitale.