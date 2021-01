Salvini toglie la mascherina e la mette in bocca: spunta il video dietro le quinte a La7

Matteo Salvini colto dietro le quinte del programma DiMartedì su La7 mentre toglie la mascherina e la mette in bocca per avere le mani libere e consultare alcuni appunti. L’immagine non è sfuggita ai telespettatori che hanno iniziato a commentare la scena sui social.

Il dispositivo di protezione, per definizione, protegge dal virus se non è contaminato. Non a caso va cambiato spesso e non va toccato con le mani o sporcato in altri modi. E invece il “Capitano” che fa? Se lo mette in bocca come se fosse un accessorio qualunque.

Su Twitter pioggia di commenti con critiche ma anche ironia:

Non è la prima volta che il capo della Lega dimostra di non badare troppo alle regole contro il contagio. Alcuni mesi fa, sempre in diretta su DiMartedì, fu protagonista di un botta e risposta con il conduttore: “Posso togliermi la mascherina mentre parlo con una signora?” disse a Floris, che a quel punto gli ricordò come non sia possibile farlo se non si rispetta il distanziamento fisico.

