Sallusti si pente della foto di Bersani da Louis Vitton: “Mi sono sentito una m*rda”

Alessandro Sallusti ha fatto mea culpa. Il direttore di Libero si è pubblicamente scusato per aver pubblicato la foto di Pierluigi Bersani intento a fare compre da Louis Vitton. Ma andiamo per gradi. Il noto politico, riconosciuto da qualche avventore all’interno del negozio romano del noto marchio di lusso, è stato fotografato a sua insaputa e la foto è stata mandata a Libero. Sallusti ha subito pubblicato in prima pagina la foto del leader della sinistra, ex segretario del PD intento a fare acquisti costosi. Ma dopo aver ricevuto la risposta di Bersani, il direttore di Libero ha fatto mea culpa scusandosi con il politico per avergli rovinato la sorpresa.

All’interno del suo podcast Sallusti ha infatti rivelato che Bersani gli ha inviato un messaggio dai toni garbati, una reazione privata e non pubblica, in cui gli ha detto “nulla da obiettare, ognuno fa il suo mestiere come ritiene. Dispiace solo di vedere rovinata la sorpresona di Natale per mia moglie”. Pierluigi Bersani voleva infatti regalare una sciarpa di marca alla moglie, ma la sorpresa è finita sulla prima pagina di Libero e ripresa sui social.

A quel punto Sallusti nel podcast ha confessato di “essersi sentito “una m*rda come poche volte in carriera”, di non aver resistito all’idea di mostrare “il paladino della classe operaia nella boutique per ricchi”, ma che la risposta del politico lo ha fatto pentire: “Solo un moralista cretino avrebbe potuto fare ciò che ha fatto”. Ha anche aggiunto di non aver trovato le parole per rispondere subito e di averlo così voluto fare nel suo podcast, pubblicamente “chiedo scusa alla sua signora per la sorpresa rovinata. Mi auguro che suo marito abbia già rimediato, raddoppiando il regalo di Natale con altrettanto gusto e generosità”.