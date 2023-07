Salento, in fiamme il litorale di Ugento: evacuato un residence

Il Salento continua a bruciare. Complice il forte vento di maestrale, ieri – 27 luglio 2023 – sono stati diversi gli incendi segnalati in tutta la zona e per i vigili del fuoco, ormai stremati, è stato un altro giorno di intenso lavoro. La situazione è peggiorata con il passare delle ore rendendo molto difficile il lavoro delle 16 squadre di vigili del fuoco giunte nella zona (si attendono rinforzi anche da altre regioni) e dei volontari

L’allarme è scattato lungo la costa ionica nei pressi del litorale di Ugento, in località masseria Rottacapozza. Sul posto sono intervenute cinque squadre della Protezione civile, i vigili del fuoco con il Dos e Arif. Il rogo è arrivato dalla collina fin sulla litoranea Torre San Giovanni-Torre Mozza lambendo le abitazioni. Si è reso necessario evacuare anche un residence a Rottacapozza mentre bagnanti e turisti si sono allontanati da case vacanze e spiagge.

Solo intorno alle 19,30 l’area del rogo che ha interessato Torre Mozza e Lido Marini, è stata circoscritta e gli oltre 100 turisti evacuati dalla masseria di Rottacapozza sono quasi tutti ospitati presso altre strutture ricettive della zona.

Roghi sono stati segnalati anche nella zona tra Martignano e Zollino, probabilmente a seguito degli inneschi nelle campagne dei residui dei fuochi d’artificio esplosi per festeggiare San Pantaleone, patrono del comune della Grecìa salentina. Non è la prima volta che residui di fuoco, a seguito dello sparo, vengano trasportati dal vento, oggi particolarmente forte, e cadano nelle campagne, per lo più incolte o in presenza di stoppie, provocando un incendio. Le fiamme, avanzando progressivamente per diversi chilometri, hanno lambito un’azienda agricola e intaccato vegetazione spontanea e alberi.

Altri incendi sono stati segnalati sul litorale impervio di Marina di Corsano nei pressi di una zona di circa dieci ettari a macchia mediterranea. A Squinzano a causa di un incendio la strada che collega il paese alla superstrada Lecce – Brindisi è stata interrotta. La carreggiata è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia.