Saldi estivi 2020, si parte: ecco le date regione per regione

I Saldi estivi 2020 sono pronti a partire ufficialmente. Dopo il lungo anticipo informale di inizio mese, entra nel vivo la stagione degli sconti dell’estate. Di solito si partiva ad inizio luglio, ma il Coronavirus ha cambiato i piani: sia dal punto di vista del calendario sia per i commercianti alle prese con mille difficoltà. La Confcommercio stima, attraverso il suo Ufficio Studi, che quest’anno le famiglie spendereanno il 40 per cento in meno del solito, a causa della pandemia. La cifra indicata dall’associazione è di 135 euro in media a famiglia, meno di 60 euro a testa, per un valore complessivo nell’ordine dei 2,1 miliardi di euro. Ma quando iniziano i saldi estivi 2020 nelle varie regioni italiane? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le date

La data nazionale indicata dalla Conferenza Stato Regioni era il 1 agosto. Alcune regioni hanno però deciso di muoversi autonomamente: in Sicilia, Calabria e Campania gli sconti sono già partiti da diversi giorni. Con il 25 luglio, sabato, un altro terzetto di regioni di peso ha mosso i suoi passi nella fase delle promozioni: si tratta di Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. A Milano e dintorni, la data originariamente indicata era il 1 agosto. Poi però la Regione Lombardia ha deciso per l’anticipo, con la finestra che resterà aperta fino alla fine di settembre.

Saldi estivi 2020: consigli utili

Abbiamo visto le date di partenza dei saldi estivi 2020 in Italia. Con l’inizio degli sconti, ecco allora dei consigli per fare shopping senza spendere troppi soldi e risparmiare. Il primo segreto per fare acquisti senza spendere una fortuna è quello di evitare il cosiddetto fenomeno revenge spending ossia fare spese esagerate per vendicarsi del troppo tempo trascorso in casa. Questo fenomeno potrebbe essere pericoloso per il portafogli, ecco perché gli esperti consigliano di fare acquisti moderati e di non spendere più del dovuto. Un buon modo per evitare un salasso quando si fanno acquisti online (e non solo) è tenere una sorta di quaderno in cui si annotano le spese fisse. Un sistema che aiuta a risparmiare fino al 30 per cento… Un altro modo per fare acquisti intelligenti e risparmiare è quello di considerare una sorta di finestra temporale in cui fare shopping. Infine è molto importante fissare un obiettivo ossia annotare già da prima dei saldi quali sono gli oggetti che si vogliono acquistare e il relativo prezzo. In questo modo sarà più facile vedere se effettivamente lo sconto è consistente oppure no.

