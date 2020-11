Ruba il pane al supermercato, ma il direttore anziché denunciarlo gli paga la spesa

Una vicenda che ha del commovente accaduta al punto vendita Carrefour di Milano. Un uomo stava rubando del pane dagli scaffali del supermercato e il direttore, informato, anziché denunciare l’accaduto ha preferito acquistare i prodotti di tasca propria, regalandoli all’uomo. Il direttore non ha voluto rilasciare dichiarazioni su quanto accaduto per evitare di attirare l’attenzione, anche perché – come spiega l’azienda – il Carrefour di corso Lodi segue la “filosofia solidale” già prima dell’emergenza Covid. Come spiega Repubblica, il direttore e il vice direttore hanno spiegato ai propri dipendenti di non denunciare le persone in difficoltà che rubano cibo per fame.

A raccontare l’episodio per prima è stata una cliente che era presente al momento del furto nel supermercato e che ha poi postato l’accaduto su Facebook. “La security ha sorpreso un uomo che aveva rubato del pane e poco altro. Ero presente”, ha riportato in un gruppo Facebook la donna. “Il direttore ha pagato la merce e gli ha detto, lasciandolo andare: ‘Se hai fame, la prossima volta vieni da me, non rubare”.

