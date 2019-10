Bolzano, ruba un dentifricio: muore d’infarto all’arrivo della polizia

A Bolzano un uomo è rimasto stroncato da un infarto dopo essere stato sorpreso a rubare un tubetto di dentifricio e una confezione di shampoo in un supermercato.

La vittima è un uomo di 67 anni. Il dramma – riportato dalla stampa locale – è iniziato quando l’uomo, residente in città, è stato notato dal personale del supermercato MiniPoli di piazza Matteotti mentre si metteva in tasca i due prodotti. Il direttore ha quindi chiamato la polizia.

All’arrivo degli agenti, l’uomo, che pare avesse già problemi di salute, è stato colto da malore. Vano l’intervento dei soccorritori. È il terzo dramma della povertà in pochi giorni a Bolzano: in precedenza un anziano era stato trovato morto nella sua abitazione dopo una decina di giorni e un uomo senza fissa dimora è stato trovato senza vita in riva al fiume Isarco.

TPI Cronaca: tutte le ultime notizie di nera ma non solo dall’Italia, Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova e altre città

Potrebbero interessarti Prova di evacuazione simulata nei Campi Flegrei per il rischio vulcanico: sveglia alle 7,30 Roma, l’autista dell’autobus fa scendere i passeggeri per caricare il suo scooter a bordo. E poi riparte Felice Maniero arrestato per maltrattamenti alla compagna