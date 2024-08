Ecco il Rome International Diving: il primo evento europeo di DockDogs

Il DK Centro Cinofilo Acquatico è lieto di annunciare il ROME INTERNATIONAL DIVING, il primo evento europeo di sport acquatici DockDogs, che si terrà il 7 e l’8 settembre 2024. Questo evento segna l’ultima tappa del campionato internazionale 2023/2024, culminando con la partecipazione di team da tutto il mondo, pronti a contendersi un invito alla finalissima che si svolgerà negli Stati Uniti a fine ottobre.

DockDogs è un circuito internazionale nato negli Stati Uniti 26 anni fa e oggi è una delle competizioni cinofile più popolari al mondo. Le sue discipline principali, Big Air, Speed Retriever, Duelling Dog, ed Extreme Vertical, mettono alla prova l’abilità dei cani in una serie di tuffi e salti spettacolari.

• Big Air: Questa disciplina, spesso definita come “il salto in lungo”, vede i cani lanciarsi in un tuffo dalla piattaforma, cercando di coprire la massima distanza possibile prima di toccare l’acqua. È una prova di potenza, velocità e precisione.

• Speed Retriever: In questa gara di velocità, i cani devono nuotare il più rapidamente possibile per afferrare un oggetto posizionato alla fine della piscina, dimostrando rapidità e agilità in acqua.

• Duelling Dog: Una competizione ad alta intensità in cui due team si sfidano simultaneamente, mettendo alla prova la velocità e la coordinazione tra cane e conduttore.

• Extreme Vertical: Un test di forza e capacità acrobatica, dove i cani si lanciano in un tuffo verticale cercando di afferrare un oggetto sospeso il più in alto possibile.

Valeria Di Bartolomeo, fondatrice del DK Centro Cinofilo Acquatico e referente per l’Italia e l’Europa della DockDogs, ha commentato: “Siamo entusiasti di ospitare questo evento storico. È un’opportunità unica per promuovere la disciplina cinofila acquatica del Diving nel nostro continente, ancora tutta da esplorare. Con il supporto di sponsor e partner, puntiamo a far crescere questa comunità e portare l’Europa sul palcoscenico internazionale.”

Questo evento non è solo una competizione, ma uno spettacolo mozzafiato che celebra il legame speciale tra cane e proprietario. La spettacolarità delle discipline, caratterizzate da gesti atletici impressionanti e momenti di pura adrenalina, testimonia il grande lavoro di squadra tra cane e conduttore. Ogni salto, ogni scatto, ogni performance è il risultato di un allenamento intenso e di una complicità profonda, rendendo ogni prova un momento unico ed emozionante per il pubblico.

Il DK Centro Cinofilo Acquatico, una struttura unica nel suo genere, situata nel cuore di Roma, offre tutto l’anno attività acquatiche ludiche e sportive per cani, sia amatoriali che agonistiche. Con una superficie interna di 1000 mq e un’area esterna di 2000 mq comprendente due piscine, palestra, bar/bistrot e shop, il centro è perfettamente attrezzato per ospitare eventi di questo calibro.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, permettendo a migliaia di appassionati di seguire le gare da tutto il mondo.