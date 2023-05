Roma, uomo gambizzato nella notte: cosa è successo

Nella serata di ieri, sabato 27 maggio 2023, un uomo di 44 anni è stato gambizzato in via Chiovenda, zona Don Bosco. La vittima è stata raggiunta da tre proiettili mentre stava camminando in strada.

Secondo quanto riporta Roma Today, le segnalazioni alle forze dell’ordine sono arrivate poco prima delle 22 da parte di alcuni cittadini che hanno sentito gli spari. Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia, che hanno trovato l’uomo riverso a terra in un lago di sangue. Subito soccorso, è stato portato al Policlinico Tor Vergata e sottoposto a un intervento chirurgico: non sarebbe in pericolo di vita.

I colpi esplosi, come detto, sono stati tre, tutti indirizzati alle gambe: l’obiettivo era gambizzare, pochi i dubbi in proposito, e le indagini si stanno concentrando sul passato della vittima e su eventuali legami con organizzazioni criminali.

L’episodio di ieri non è un caso isolato. Da mesi, infatti, il quadrante est della Capitale è teatro di sanguinosi fatti di cronaca. Venerdì sera in via Ostuni, a pochi chilometri di distanza da via Chiovenda, Luciano Marsella, 50 anni, è stato ferito al gluteo da un colpo di pistola. Il 12 marzo scorso invece Luigi Finizio, 51 anni, è stato ucciso a colpi di pistola mentre faceva rifornimento in una stazione di servizio al Quadraro, in via dei Ciceri, all’angolo con via degli Angeli. Già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti per droga, aveva una parentela significativa: suo cugino è Girolamo Finizio, compagno della sorella della moglie di Angelo Senese, boss che a sua volta è fratello di Michele, detto O’ Pazzo. Ma non finisce qui: poche settimane fa, in via dei Pisoni, è stato ucciso Andrea Fiore, 54anni, freddato nel suo appartamento al Quadraro.