“Se Israele avesse bombardato i treni per Auschwitz, vi sareste schierati con Hitler. Ipocrisia e antisemitismo le vostre bandiere. Buon Giorno della Memoria”. È la scritta proiettata sulla facciata della sede della Fao, sulla Piramide Cestia e su altri monumenti di Roma nella notte che precede il Giorno della Memoria.

Nel mirino ci sono l’Anpi (Associazione nazionale partigiani) e le organizzazioni non governative Amnesty International, Croce Rossa, Medici Senza Frontiere ed Emergency, i cui loghi – storpiati (Amnesty ad esempio diventa “Amnesy” ed Emergency “Hypocrisy”) – compaiono di fianco alla scritta.

L’iniziativa non è stata espressamente rivendicata, ma sui social viene rilanciata da Progetto Dreyfus, un’associazione no-profit pro-Israele “che si batte contro l’antisemitismo, il fondamentalismo e ogni tipo di discriminazione”.

Secondo la onlus, le campagne social dell’Anpi e delle ong in questione “da mesi bombardano gli utenti raccogliendo fondi e sfruttando la pietà con accuse di genocidio e crisi umanitaria, indirizzando odio a senso unico verso Israele”.

“La Croce Rossa, Amnesty International e Msf – si legge nel post – in questi mesi si sono resi portavoce di accuse inesistenti, inscenando ‘teatrini’ come quello del rilascio dei prigionieri mentre collaboravano con Hamas. L’Anpi, in questa giornata, parlerà di Shoah dopo aver vomitato per mesi odio verso lo Stato ebraico”.

Queste organizzazioni, attacca Progetto Deryfus, “non nominano nemmeno per sbaglio gli ostaggi israeliani strappati alle loro famiglie, né chiedono di visitarli per accertarsi delle loro condizioni”.

Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, replica così: “Tra i tanti usi indebiti del logo di Amnesty International questo è il più ignobile di tutti. L’antisemitismo è una violazione dei diritti umani grave e diffusa e accusare un’organizzazione per i diritti umani di violarli è ridicolo oltre che grave. In una giornata come questa dedicata alla memoria e al rispetto delle vittime e dei sopravvissuti alla Shoah, questa azione è veramente spregevole”.

