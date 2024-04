Scontro tra bus a Roma, 18 passeggeri feriti: gravi una bimba di 2 mesi e sua mamma

Scontro tra bus a Roma, 18 passeggeri feriti

Scontro tra due bus a Roma: un mezzo di Roma Tpl si è scontrato con un veicolo dell’Atac all’incrocio fra via Vinci e via Castiglioni, di fronte alla stazione Monte Mario, nel quadrante nord della capitale.

Lo scontro ha provocato il ferimento di 18 passeggeri fra cui quattro gravi ricoverati in codice rosso. Tra loro una mamma di 31 anni e una neonata di appena due mesi.

La piccola, in osservazione al Pronto soccorso del Policlinico Gemelli, non dovrebbe essere comunque in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, l’autista del mezzo di Roma Tpl stava frenando per dare precedenza al veicolo dell’Atac quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere a tutta velocità contro l’altro autobus.

La maggior parte dei passeggeri feriti si trovava a bordo del 998, ovvero del veicolo di Roma Tpl. Tra i feriti ci sono anche quattro persone in codice giallo ricoverate per contusioni e traumi gravi.