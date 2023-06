Scomparso 17enne a Roma, l’appello della madre: “Mio figlio Mattia uscito da casa e non è andato a scuola”

“Questo è mio figlio Mattia. É magro. Non ha dormito a casa e non so dove sia. Aiutatemi. É uscito alle 8 da casa e non è andato a scuola”. È l’appello lanciato sui social dalla madre di Mattia Esposito, ragazzo di 17 anni scomparso la mattina del 30 maggio dal quartiere romano di Centocelle.

Quando è uscito di casa per recarsi al liceo “Giorgi-Woolf”, in viale Palmiro Togliatti, il giovane era vestito con jeans corti, una maglia scura e scarpe nere. È alto un metro e 74 centimetri e pesa circa 55 chili.

“Mio figlio è un ragazzo buono, un solitario”, ha detto la madre Francesca a Roma Today. “Era uscito di casa come sempre per andare a scuola. Poi non è più tornato aveva uno zaino, non so se aveva altri vestiti con sè”.

Mattia, ha specificato la madre, solitamente frequenta le zone di Centocelle, Tor Tre Teste e dell’Alessandrino. “Abbiamo chiamato anche i genitori dei compagni di classe. Il suo cellulare, purtroppo, è a casa. Aiutateci a ritrovarlo”, ha aggiunto la donna, che stasera sarà ospite a “Chi l’ha visto”, la storica tramissione di Rai3 condotta da Federica Sciarelli.

Chi ha notizie può contattare il numero dei genitori (389 8438134) o quello del Comitato scientifico ricerca scomparsi (388 1894493) o del commissariato San Basilio (06 8208081).