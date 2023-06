Roma, palazzo in fiamme a Colli Aniene: un morto e 7 feriti

Almeno una persona ha perso la vita in un incendio scoppiato oggi a Roma in una palazzina di sette piani. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco sulle scale del palazzo, ai piani alti dell’edificio. L’uomo sarebbe stato ucciso dal fumo che si è sprigionato dall’incendio. Secondo La Repubblica, anche un’altra persona ha perso la vita nell’incendio. Almeno sette i feriti, di cui tre in condizioni gravi

L’incendio è scoppiato poco dopo le 14 nel quartiere Colli Aniene, all’incrocio con Largo Nino Franchellucci. Le fiamme, parite forse da un’auto parcheggiata, hanno poi raggiunto la palazzina in cui sono in corso lavori di ristrutturazione. A scatenare il rogo potrebbero essere state alcune bombole di acetilene presenti nel cantiere, raggiunte dalle fiamme provenienti dalla vettura. Il fuoco si sarebbe così allargato all’impalcatura del palazzo, avvolgendo un telo presente al secondo piano.

Secondo quanto riporta l’Ansa, i vigili del fuoco hanno estratto persone con “complicazioni respiratorie”, mentre altre sono state affidate ai sanitari.