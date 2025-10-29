Roma, negoziante chiude per Halloween: “Impossibile gestire le scorribande dei vostri figli”

È diventato virale sui social l’annuncio della titolare di un’erboristeria di Roma che ha deciso di chiudere il negozio nel giorno di Halloween a causa delle “scorribande dei piccoli mascherati”. La foto del cartello affisso sulla vetrina del negozio è stata condivisa sui social, scatenando numerose polemiche. “A causa della cosiddetta ‘festa’ di Halloween, il pomeriggio del 31 ottobre siamo costretti a chiudere per l’impossibilità di gestire le scorribande dei vostri piccoli mascherati” si legge nel messaggio della titolare della Herba Mater, situata in via Appia Nuova, nel quartiere Appio Latino.

Interpellata da La Repubblica, la negoziante, Antonella Favaro, ha spiegato: “Qualcuno ha diffuso sui gruppi social di quartiere una foto del cartello e hanno commentato in molti, negativamente”. La donna ha sottolineato di “non avere nulla contro i bambini. Io li amo e loro amano me”. E ha precisato: “Quest’anno l’erboristeria non sarà l’unica attività a rimanere con le serrande abbassate”. La negoziante, infatti, spiega quello che le è successo l’anno scorso: “Quel che non sopporto è la maleducazione: nel 2024 dei ragazzini sono entrati, facendo 120 euro di danni”. La titolare, infatti, sottolinea che “mi è stata rotta una incensiera realizzata da uno sciamano messicano”.

La decisione della titolare del negozio, però, ha provocato numerose polemiche con diversi utenti che hanno criticato la negoziante. “Sei contro i bambini” si legge tra i commenti. E ancora: “Sei passivo-aggressiva”. Critiche che non sono arrivate solamente dai residenti, ma anche da Daria Calandrelli, scrittrice e consulente in educazione rispettosa, che vanta oltre 140mila follower su Instagram.