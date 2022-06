La mamma era morta in casa da diverse settimane, ma la figlia era rimasta a vegliarne il cadavere. Il corpo dell’ottantenne è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, in un corridoio di un appartamento del quartiere San Lorenzo di Roma. I resti dell’anziana donna erano conservati dalla figlia – una 43enne affetta da problemi psichici – tra rifiuti, sporcizia e degrado.

Alcuni vicini hanno avvertito i carabinieri, insospettiti da un forte odore proveniente da una delle case del vicinato. Una volta giunti sul posto, i militari hanno fatto la macabra scoperta. La vicenda è raccontata oggi in un articolo pubblicato da il Messaggero: la 43enne, a causa dei suoi disturbi, ha lasciato il corpo della madre morta nel corridoio di casa loro, dove i carabinieri lo hanno trovato in avanzato stato di decomposizione.

La 43enne inizialmente ha opposto resistenza alla vista dei carabinieri e ha cercato di non farli entrare in casa. Solo dopo una lunga trattativa sono riusciti a convincerla a farli passare. Una volta entrati, i militari hanno rinvenuto il cadavere dell’anziana donna, adagiato nel corridoio, in mezzo a rifiuti e sporcizia. Le forze dell’ordine non hanno accertato la presenza di segni compatibili con una eventuale lite fra mamma e figlia. Secondo lo stato di decomposizione in cui si trovava, la morte dell’80enne risalirebbe a diverso tempo fa. Traslata la salma al cimitero del Verano, sul corpo dell’anziana signora è stata disposta l’autopsia. In stato confusionale, la 43enne è stata invece trasportata al reparto psichiatrico del policlinico Umberto I.