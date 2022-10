Roma, la denuncia di uno studente di 22 anni: “Derubato, picchiato e violentato da tre persone in strada”

Derubato, picchiato e violentato nel quartiere romano di San Lorenzo. È quello che avrebbe subito uno studente di 22 anni alle prime ore di sabato scorso, secondo il racconto fatto alla polizia dal giovane.

Il 22enne era arrivato nel quartiere universitario a bordo di un monopattino, noleggiato a San Giovanni dopo aver trascorso la serata in alcuni locali del centro. A San Lorenzo sarebbe stato avvicinato da tre persone che lo hanno prima minacciato e poi derubato di orologio, smartphone e contanti, per poi picchiarlo, accompagnandolo al bancomat a prelevare altri soldi. Un tentativo andato a vuoto, dopo il quale uno dei tre avrebbe abusato del giovane. Gli inquirenti sono al lavoro per trovare riscontri al suo racconto, tramite testimonianze e filmati delle telecamere della zona.

Il ragazzo è stato ricoverato al Policlinico Umberto I con una prognosi di 30 giorni, dopo essersi procurato una frattura al setto nasale a causa delle botte ricevute al volto. A soccorrerlo un passante che lo ha trovato sanguinante in mezzo alla strada.