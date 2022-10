Accelerare l’innovazione e attrarre giovani start-upper da tutto il mondo all’interno dell’Aeroporto Fiumicino: è questa l’idea alla base dell’Innovation Hub, un’iniziativa avviata da Aeroporti di Roma nell’ambito della sua strategia di “open innovation” dei servizi e della gestione aeroportuale, inaugurata oggi al Terminal 1 di Fiumicino. Presenti alla cerimonia di lancio il Presidente di Atlantia, Giampiero Massolo, il Presidente di Aeroporti di Roma Claudio De Vincenti e l’Amministratore Delegato Marco Troncone, il Presidente di Edizione Alessandro Benetton, il Managing Director Co-Head EMEA di Plug and Play Omeed Mehrinfar e Chiara Piacenza, Scientist, ISS Science & Utilization Planning di ESA.

Innovation Hub è uno spazio di circa 650 metri quadri che sorge all’interno del Terminal 1 dell’Aeroporto Leonardo da Vinci, interamente dedicato alle startup e ai loro progetti: visori di realtà aumentata, gaming consolle di ultima generazione, stampanti 3d, bici che trasformano la pedalata in ricarica ad induzione per gli smartphone, ma anche un robot mobile che si occupa della raccolta rifiuti e una sedia a rotelle che permette a persone disabili di muoversi in aeroporto.

“Un aeroporto rappresenta un ambiente di elezione per stimolare l’innovazione e cercare di assecondare la semplificazione dei processi, che in un aeroporto sono illimitati. L’aeroporto è un ambiente che stimola ad avere fantasia e coraggio”, dice a Tpi Giampiero Massolo, presidente di Atlantia. Sul futuro dell’Hub a circa una settimana dalla formazione del nuovo governo, afferma: “Abbiamo da implementare il Pnrr che applica il Next Generation Eu, e crediamo che il governo sia determinato ad applicarlo nelle sue potenzialità. Bisogna pertanto agire su riforme strutturali per aumentarne la competitività e la presenza nel mondo”.

“Questa innovazione è focalizzata sul business e sui temi che a noi sono cari: innovazione sinergica e operativa, motivo per cui questo spazio è integrato nel terminal e gli start-upper vivono l’aeroporto esattamente come i nostri passeggeri, comprendendone perfettamente le esigenze e le opportunità”, spiega Marco Troncone di Adr. Un progetto in cui “è importante coinvolgere i giovani perché hanno un’attitudine genetica e naturale a pensare fuori dagli schemi e a porsi domande su come le cose possono essere fatte in modo diverso, caratteristica che svanisce con l’età”, aggiunge.

Secondo Alessandro Benetton, presidente di Edizione, un’iniziativa come Innovation Hub “migliora il servizio dell’aeroporto, coinvolge i giovani, investe nell’innovazione nella ricerca” e pertanto è “un buon punto di partenza per una visione completa di cosa deve essere un’azienda”. Tutti gli strumenti e le soluzioni innovative messe a punto dalle start up che hanno risposto alla “Call for Ideas” lanciata un anno fa – selezionati da Plug and Play, il più importante investitore privato in Start Up della Sillicon Valley – saranno a disposizione dei passeggeri che transitano a Fiumicino in attesa di prendere un volo.