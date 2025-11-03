Icona app
Cronaca

Roma, paura ai Fori Imperiali: crolla parte della Torre dei Conti. Un operaio sotto le macerie | VIDEO

La struttura era in fase di ristrutturazione

di Niccolò Di Francesco
Paura a Roma dove una parte della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, è parzialmente crollata davanti gli occhi increduli di passanti e turisti. Un primo crollo si è verificato intorno alle 11.30 della mattinata di lunedì 3 novembre: un secondo crollo, invece, è stato registrato alle 12.50 mentre i vigili del fuoco, accorsi sul luogo, stavano lavorando per estrarre dalle macerie un operaio. Al momento, infatti, sono quattro gli operai tratti in salvo mentre un altro, come detto, è ancora intrappolato. Il ferito più grave per ora ha 64 anni ed è stato trasportato all’ospedale San Giovanni in codice rosso per un trauma cranico.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono accorsi anche la Sovrintendenza capitolina, il sindaco Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. La procura di Roma, intanto, ha aperto un fascicolo per lesioni colpose. La Torre dei Conti era in fase di ristrutturazione attraverso i fondi del Pnrr.

Ricerca