Roma, donna aggredita e sfregiata con l’acido: caccia all’aggressore

Una donna è stata sfregiata con l’acido a Roma, dopo aver ricevuto una bastonata. È successo nella periferia nord – est della Capitale, lunedì mattina. Ancora una volta, un’altra donna è stata vittima dell’acido e della violenza senza scrupoli di un aggressore che per il momento rimane ignoto. La donna non ricorda nulla e nessuno ha visto la persona responsabile del brutale gesto.

La vittima, originaria dell’est Europa, è arrivata al pronto soccorso dell’Umberto I in condizioni critiche. Dopo essere caduta a terra in seguito alla bastonata ha iniziato a sentire l’acido corroderle il volto e il forte dolore. È stata, poi, immediatamente portata in ospedale dove al suo arrivo era in pericolo di vita. L’aggressore – che si pensa possa essere un uomo – è fuggito dopo quello che sembra essere stato un attacco “pianificato”, come hanno detto gli inquirenti e come riportato dal Messaggero. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per “lesioni gravissime”, ma il reato potrebbe diventare “tentato omicidio”. Sul caso indagano i carabinieri che stanno ascoltando amici e parenti della donna, per risalire all’identità dell’aggressore.

Anche un’altra donna è stata vittima di violenze nella Capitale, nell’arco delle 24 ore. La vittima, 33 anni, ricoverata anche lei all’Umberto I, è stata picchiata dall’ex per dodici ore. Ha riportato fratture multiple al volto – allo zigomo, alla mascella e a un’orbita, come scritto sul Messaggero – e dovrà subire un intervento maxillo facciale.