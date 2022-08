Roma, donna di 47 anni accoltellata in strada a Trastevere, è in fin di vita. Aggressore in fuga

Una donna di 47 anni è stata accoltellata poco prima delle 15 a Roma. Il fatto è avvenuto in via Orti di Cesare, dietro la stazione Trastevere. La 47enne è stata colpita da diverse coltellate al volto e al torace ed è in pericolo di vita. Ancora non è chiaro se l’aggressione sia avvenuta in strada, o in un androne di un palazzo. Sul caso indaga la polizia, che ha sentito un testimone il quale ha visto il volto dell’assalitore.

La vittima, trasportata in condizioni gravissime all'ospedale San Camillo, è ricoverata in codice rosso. Sul caso indaga la Squadra Mobile: sul posto anche la Scientifica. Al momento gli agenti stanno ascoltando anche alcuni testimoni per ricostruire la dinamica dell'accoltellamento e sono al vaglio della polizia le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.