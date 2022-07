Roma di nuovo in fiamme, il Pd: “Possibile terrorismo ecologico”

“Ormai è chiaro che Roma è aggredita dai piromani”. È il duro attacco del deputato del Partito democratico Claudio Mancini, considerato vicino al sindaco Roberto Gualtieri, dopo l’ennesimo grande incendio scoppiato ieri a Roma, il quarto in meno di un mese.

“Se si tratti di cani sciolti o di criminalità organizzata ce lo diranno gli inquirenti, quel che è certo è che i romani non si faranno intimidire da chi vuole fermare il cambiamento della città”, ha detto Mancini, secondo quanto riportato da La Repubblica.

Le fiamme, scoppiate ieri nella zona del Parco di Centocelle a Roma, hanno raggiunto diversi autodemolitori abusivi, facendo esplodere le auto che vi erano custodite. Dal luogo dell’incendio, lungo viale Palmiro Togliatti, si è alzata una grande colonna di fumo nera, visibile in tutta Roma.

Secondo diversi altri esponenti del Pd, tornato a guidare Roma sotto dallo scorso ottobre, l’origine degli incendi è probabilmente dolosa. “Una nuova politica per i rifiuti comporta la rottura di radicati interessi e reti non sempre legali”, ha detto il vicepresidente del gruppo alla Camera Morassut. “Non possiamo non domandarci se non via sia una regia e l’azione di reti criminali”, ha aggiunto, facendo riferimento a una possibione azione di “terrorismo ecologico”.

“Le temperature odierne non giustificano fenomeni di autocombustione”, ha commentato invece l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi mentre il sindaco Gualtieri ieri ha tenuto una riunione di tre ore con il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi e l’aggiunto Michele Prestipino. “Gli incendi che hanno colpito la città in questi ultimi giorni sono una sequenza impressionante di episodi che stanno mettendo a dura prova Roma e i romani”, ha detto il primo cittadino, che ha sottolineato la necessità di “non farsi intimidire”. “Stiamo monitorando costantemente la situazione e non sappiamo ancora se siano episodi di origine criminale”, ha detto.

“La situazione è drammatica”, ha dichiarato il presidente del municipio V Mauro Caliste, che ieri ha invitato i residenti a tenere le finestre chiuse e a utilizzare le mascherine. “Tutti i pronto soccorso sono stati allertati dalla Regione per eventuali sintomi respiratori”, ha aggiunto.

Quattro i palazzi evacuati dalle forze dell’ordine, per un totale di 130 famiglie, mentre i vigili del fuoco hanno raddoppiato i turni, fino a 24 ore consecutive, per spegnere definitivamente le fiamme.