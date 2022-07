Grande incendio a Roma, colonna di fumo visibile da molti quartieri: avvertite esplosioni

Un incendio di grandi dimensioni è scoppiato nella zona del Parco di Centocelle a Roma, dove si è alzata una densa colonna di fumo, visibile sin dal centro. Sui social sono state segnalate diverse esplosioni in zona, dove le fiamme hanno raggiunto alcuni autodemolitori. Il fumo è stato avvistato fino al Circo Massimo, dove questa sera si terrà l’atteso concerto dei Maneskin.

L’incendio, divampato intorno alle 17.30 nel parco, lungo viale Palmiro Togliatti, si sarebbe spostato fino a raggiungere almeno uno degli autodemolitari situati sulla via Tuscolana, sempre nel quadrante sud-est della capitale. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri, mentre alcuni palazzi affacciati sul parco sono stati evacuati per precauzione.

“È una situazione drammatica”, ha detto il presidente del V municipio di Roma, Mauro Caliste. “Il fuoco non è stato ancora circoscritto e grazie al vento sta raggiungendo anche la zona di via Papiria. Invitiamo i cittadini a tenere le finestre chiuse e a utilizzare le mascherine anche in strada nella zona interessata dalla densa nube di fumo”.

Duro il deputato del Partito democratico Claudio Mancini, vicino al sindaco Roberto Gualtieri. “Ormai è chiaro che Roma è aggredita dai piromani”, ha detto. “Se si tratti di cani sciolti o di criminalità organizzata ce lo diranno gli inquirenti, quel che è certo è che i romani non si faranno intimidire da chi vuole fermare il cambiamento della città”.

Notizia in aggiornamento