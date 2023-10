Roma, chiuso il Poppea strip club. Il cartello shock per le ballerine: “Vietato avere il ciclo nel weekend”

Uno dei più noti strip club di Roma, situato vicino al Colosseo. Affisso nei camerini, durante un recente controllo, le forze dell’ordine hanno trovato un cartello che li ha spiazzati: “È severamente vietato avere il ciclo nei giorni di giovedì, venerdì e sabato”. Una “burla” ha spiegato tramite il suo avvocato il titolare del Poppea, celebre locale di via Capo d’Africa.

L’ispezione, avvenuta nei giorni scorsi, ha portato alla chiusura del locale, anche se non per motivi legati al cartello. Secondo quanto riporta l’edizione romana de La Repubblica, gli esperti dell’Asl hanno contestato il mancato rispetto di alcune misure di sicurezza, tra cui l’assenza di una porta d’emergenza, chiusa a chiave perché non funzionante. “Sussiste il pericolo per la salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica dei lavoratori”, ha scritto la giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Roma, Emanuela Attura, nel decreto di sequestro.

“Stiamo presentando tutta la documentazione che attesta come il locale sia in regola. Siamo ottimisti sul fatto che il club possa essere prossimamente riaperto”, ha spiegato al quotidiano l’avvocato Maurizio Sangermano, fornendo la propria versione sul messaggio attaccato nei camerini. “Il mio assistito ha sottolineato agli stessi agenti che si trattava di una burla, alcuni di loro hanno capito e hanno sorriso”, ha detto il legale.