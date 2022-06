Roma blindata per Vasco e Pride: strade chiuse, bus deviati e metro chiuse. Tutte le informazioni

La capitale che si appresta ad ospitare migliaia di persone in vista della manifestazione di Roma Pride 2022 e dei due concerti di Vasco Rossi, a cui si aggiunge anche il Primo Grand Prix Storico di Roma. La Prefettura ha diffuso le linee guida per la gestione dell’ordine pubblico iper i due grandi eventi che si terranno nel centro della Capitale sabato.

La circolazione sul lungotevere rimarrà aperta mentre sarà vietata nella zona del circo Massimo. Sarà chiusa la fermata della metro B Colosseo mentre è ancora al vaglio l’ipotesi di chiudere la fermata della metro Circo Massimo. L’area dei divieti di sosta è già stata ampliata e adesso comprende anche il tratto di via del Circo Massimo tra via della Greca e viale Aventino, inclusa l’area di parcheggio all’incrocio con Clivo dei Publicii; lo stesso Clivo dei Publicii, piazzale Ugo La Malfa e piazza Bocca della Verità, nella porzione della piazza tra via della Greca, via Luigi Petroselli e via dei Cerchi. Dalle 20 di ieri, inoltre, chiudono anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole.

Dalle 17 di oggi è prevista la chiusura di via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro Marcello. Dalle 7 alle 21, inoltre, viene chiusa anche via dei Fori Imperiali per il Primo Grand Prix Storico di Roma.

Per il Gay Pride si prevedono diecimila partecipanti e 15 carri allegorici, il corteo Peace&Love percorrerà dalle 16 via Cavour, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana e piazza del Colosseo. Prime chiusure dalle 13,30 in piazza della Repubblica, mentre l’arrivo a via dei Fori Imperiali e le prime riaperture al traffico sono previste per le 19,30 tranne su via Cavour che resterà chiusa tra largo Venosta e largo Corrado Ricci. La conclusione della manifestazione è prevista per le 21.

Tra le 13,30 e le 21 saranno deviate le linee C2, C3, H, 3Nav, 5, 14, 16, 38, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 90, 92, 105, 170, 223, 310, 360, 590, 649, 714 e 910.

Dalla notte fra sabato 11 e domenica 12 cambiano strada anche la linea n716 (che cambierà percorso anche domenica notte e lunedì notte sino a cessate esigenze).

Nella giornata di domenica, alle linee 51, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 715, C3 già citate, si aggiungono e cambiano il loro percorso dalle 14 anche: 3Nav, 30, 44, 75, 83, 170, 716, 781.