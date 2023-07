Roma, autista dell’autobus guida con gli occhi chiusi: panico a bordo

Sorpreso dai passeggeri mentre guida con gli occhi apparentemente chiusi. Fa discutere un video ripreso a Roma da alcuni passeggeri della linea 435, diretta verso piazzale Ionio. Il filmato, pubblicato su Instagram, mostra l’autista che sembra quasi dormire mentre il mezzo si muove nel traffico di Roma. Il conducente abbassa la testa, scuotendosi per cercare forse di rimanere sveglio. Molti passeggeri, spaventati sono scesi alla prima fermata utile.

Non è chiaro il motivo per cui l’uomo guidava a occhi chiusi, se ad esempio si trovava in uno stato alterato o era stato colto da un malore o da un colpo di sonno.

La scelta di riprendere l’uomo invece di chiamare i soccorsi è stata criticata da molti utenti sui social. A causa delle proteste, l’amministratore della pagina “Welcome to favelas” ha deciso di bloccare i commenti.