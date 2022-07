Artena, trovato in strada cadavere con ferite alla gola: è il secondo in poche ore in provincia di Roma

Due omicidi per accoltellamento nel giro di poche ore. In provincia di Roma è stato trovato il secondo cadavere di un ragazzo ucciso a coltellate, a circa 24 ore dall’uccisione del pugile Leonardo Muratovic avvenuto ad Anzio.

Il cadavere di un uomo con evidenti ferite da taglio alla gola è stato trovato nella serata di domenica in strada ad Artena. Del ragazzo, che avrebbe tra i 25 e i 30 anni di età, non è nota l’identità in quanto non aveva con sé documenti.

Il corpo senza vita è stato trovato ieri sera alle 21.30 nella contrada Macere del piccolo centro in cui risiedevano i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, condannati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Sono al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver ripreso il delitto o la fuga dell’assassino.