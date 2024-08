Giallo a Roma: 65enne trovato nudo con la testa nel frigo

È giallo sulla morte di un uomo di 65 anni trovato nudo, disteso a terra e con la testa nel frigo all’interno del suo appartamento.

La vittima è un cittadino tedesco, Joachim Radtke Horst, che lavorava a Roma. A dare l’allarme è stato un collega del 65enne che, non avendo sue notizie, si è recato presso la sua abitazione, situata nel quartiere Fidene.

L’uomo, infatti, era irreperibile al telefono dal precedente sabato mentre il suo cadavere è stato scoperto nella giornata di lunedì 26 agosto. Nell’abitazione, così come scrive Il Messaggero, non sono stati trovati segni di effrazione: la porta era chiusa.

Gli inquirenti al momento non escludono nessuna ipotesi: non è escluso che il 65enne possa essere stato colto da malore nel momento in cui cercava del fresco dentro il frigorifero.