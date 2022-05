Rogo a Stromboli, Ambra Angiolini: “Sono qui a dare una mano, non è stata una notte facile”

Mercoledì 25 maggio un incendio è esploso a Stromboli, sul set di una fiction dedicata alla Protezione civile. Un rogo simulato poi avvenuto per davvero, questo secondo le prime ricostruzioni. Danni incalcolabili per l’isola delle Eolie, dove le fiamme hanno distrutto piante e alberi, portando alla perdita di una vasta fetta di macchia mediterranea. Dopo ore di incessante lavoro dei vigili del fuoco, e grazie anche all’aiuto degli abitanti, il rogo ora sembra essere stato domato. L’incendio sarebbe scoppiato durante le riprese della fiction Rai “Protezione civile” con Ambra Angiolini. L’attrice infatti nei giorni scorsi aveva postato sui social varie immagini dall’isola siciliana. L’obiettivo era simulare un piccolo incendio a scopi cinematografici, ma per errore lo staff sul set lo avrebbe fatto esplodere per davvero.

“Sono qui, con la gente dell’isola a dare una mano. Sul set in quel momento non c’ero ma, le assicuro, non è stata una notte facile”, spiega l’attrice a Repubblica, il quotidiano racconta la breve telefonata riportando le lacrime della Angiolini. “Sono distrutto, devastato, angosciato. Non erano in atto riprese ma solo la preparazione per la scena da girare poco dopo. Scena che esisteva sulla sceneggiatura ed era prevista nella maniera in cui la stavamo approntando per quella giornata come da nostro ordine del giorno”, le parole di Marco Pontecorvo al quotidiano diretto da Maurizio Molinari. Il regista è stato ascoltato con alcuni membri della troupe dai carabinieri.

“Devo ancora ricostruire quello che è successo perché ero sul set ma distante. So che il vento cambiava direzione continuamente e quando, con il buio, i Canadair ci hanno abbandonato senza riuscire a spegnere le fiamme, ci siamo trovati in un incubo”, ha concluso Pontecorvo. Poche ore dopo la Rai con una nota ha preso le distanze da quanto accaduto: “La Rai informa di non avere alcuna responsabilità nella produzione esecutiva della serie ‘Protezione civile’ nell’isola di Stromboli. L’attività non vede impegnati personale e mezzi dell’Azienda. La produzione esecutiva della serie televisiva viene organizzata e realizzata, in modo indipendente dalla Rai, dalla società ’11 Marzo‘. “La società di produzione è intervenuta con un comunicato: “Tutti i necessari permessi ed autorizzazioni erano stati acquisiti e la realizzazione di ogni scena affidata a professionisti di sicura esperienza e competenza, l’accaduto è dovuto al caso e all’imprevedibilità“.