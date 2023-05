Danneggiato il taxi di Roberto “RedSox”, il tassista che attacca i colleghi contrari al Pos

La sua operazione trasparenza su Twitter non deve essere piaciuta ai colleghi: Roberto Mantovani, tassista bolognese che dall’inizio di maggio pubblica online tutti gli incassi delle sue giornate lavorative in polemica con i No Pos, ha trovato il suo taxi con tre gomme sgonfie dopo averlo lasciato parcheggiato in piazza Roosvelt. “Non è possibile. Speriamo che qui nel posto taxi la polizia abbia una telecamera. Buona giornata”, il commento nel video in cui il tassista mostra il danneggiamento subìto. Poi nel tweet aggiunge: “Ehm no, volevo iniziare alle 7 ma ho un calo di pressione e dovrò cambiare i miei piani. Pazienza. Sono cose che capitano”.

Oggi…#8maggio🚕

Turno DIURNO Lunedì, traffico, bolgia, tanti colleghi ai posteggi, clienti del “giorno” privi della carica simpatica di “quelli della notte”. Buon lunedì a tutti 💪 — RobertoRedSox (@RobertoRedSox) May 8, 2023

Mantovani, conosciuto sul social come RedSox, ha presentato denuncia per il danno. Di recente aveva subito insulti e minacce di morte sul “gruppo social riservato ai tassisti” che lui stesso ha fotografato commentando: “Adesso passiamo alle minacce di morte ma questo vuole solo dire che siamo sulla strada giusta, avanti tutta”. Molti gli hanno mostrato solidarietà dopo il video pubblicato questa mattina: “Forza Roberto, la tua battaglia è sacrosanta!”.