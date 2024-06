Roberto Baggio rapinato nella sua villa durante Italia-Spagna: l’ex calciatore colpito in testa con il calcio di una pistola

Roberto Baggio e la sua famiglia sono stati vittime di una violenta rapina giovedì sera mentre guardavano la partita Italia-Spagna degli Europei di calcio in Germania. L’incubo per il cinquantasettenne è iniziato intorno alle 22, quando una banda di almeno cinque persone armate ha fatto irruzione nella villa del calciatore ad Altavilla Vicentina.

La colluttazione

Non appena i rapinatori sono entrati in casa, il “Divin Codino” ha cercato di affrontare uno di loro. Dopo una breve colluttazione, il rapinatore lo ha colpito in fronte con il calcio di una pistola, causando una ferita profonda. Successivamente, Baggio e la sua famiglia sono stati rinchiusi in una stanza mentre i malviventi rovistavano in ogni angolo della casa, rubando orologi, gioielli e denaro. Il valore del bottino non è ancora stato quantificato.

Quando Baggio ha capito che i rapinatori erano andati via, ha sfondato la porta e ha chiamato i carabinieri. I militari della compagnia di Vicenza sono intervenuti, hanno ascoltato le testimonianze di Baggio e dei suoi familiari, e hanno acquisito le immagini della videosorveglianza. Il campione è stato portato al pronto soccorso di Arzignano, dove ha ricevuto alcuni punti di sutura in fronte. Gli altri familiari, sebbene molto spaventati, non sono stati feriti.