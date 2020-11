Cremona, gestori di un ristorante scrivono a Conte: “Ecco lo scontrino di oggi: zero euro”

Covid, un ristorante di Cremona che chiude alle 18 scrive a Conte: “Ecco il nostro scontrino giornaliero: zero euro”

La stretta imposta dall’ultimo Dpcm ha messo in difficoltà tutti i ristoratori d’Italia (così come cinema, teatri, palestre, bar), costretti a chiudere i propri locali alle ore 18:00 per evitare assembramenti. Una scelta che è stata ampiamente contestata nelle città d’Italia (da Napoli a Torino) e che ha avuto – come prevedibile – dei risvolti amari. Su Facebook arriva la denuncia di un ristorante di Cremona che ha pubblicato la fotografia dello scontrino il cui incasso giornaliero è pari a zero euro. Oltre alla fotografia, una lettera rivolta al premier Conte.

“Buonasera Presidente. Sono scattate le 18.00 e la chiusura cassa è stata fatta. Ti racconto una storia”, così inizia il lungo post dei proprietari della Locanda Torriani, a Cremona, un progetto decollato un anno e mezzo fa, dopo aver ottenuto l’ok per il mutuo. Esattamente un anno fa, con le chiavi in mano Simone e Samantha hanno aperto il loro locale. “La partenza è stata dura a causa dell’età e del nome che questo locale aveva prima, ma dopo poche settimane erano sulla bocca di tutti, bene o male però tutti ne parlavano”, spiegano Samantha Corradin e Simone Lucini, i gestori del locale.

Nessun cliente arrivato per pranzo, alle ore 18:00 scatta la chiusura obbligatoria. I due giovani ristoratori hanno così riversato il loro malessere sui social, spiegando anche le numerose difficoltà che hanno dovuto affrontare ancor prima di aprire il loro ristorante. Ma Samantha e e Simone non perdono la speranza e concludono: “Ma caro presidente, le posso garantire che questi due giovani ragazzi, con mille sogni nel cassetto, torneranno a ridere e non a sorridere!”

Leggi anche:

1. Ristoranti, palestre e teatri chiusi dal Dpcm non sono luoghi d’infezione: lo studio che lo dimostra / 2. L’Alto Adige non ci sta e sfida Conte: ristoranti, bar e cinema restano aperti

Potrebbero interessarti Covid, Galli: "Lockdown generale non è da escludere, da subito" Simona, 8 anni, a De Luca: "Io non bevo latte al plutonio, la scuola mi piace davvero" Coronavirus in Italia, ultime notizie. Salerno, donna muore in ospedale: parenti aggrediscono medico. Nuovo Dpcm in arrivo domani