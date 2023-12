Rimini, figlia positiva all’alcol test chiama il padre che arriva ubriaco al posto di controllo

Si presenta ubriaco per andare a prendere la figlia appena multata per guida in stato di ebbrezza. È accaduto lo scorso fine settimana a Rimini, dove padre e figlia sono stati entrambi denunciati.

La ragazza è stata fermata da una pattuglia della polizia locale, che l’ha sorpresa con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. Quando il padre l’ha raggiunta al posto di blocco, gli agenti si sono insospettiti per alcune manovre non regolari e un po’ irruente. Risultato positivo al pre-test, l’uomo si è però rifiutato di sottoporsi alla prova ufficiale.

Anche lui come la figlia è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza con la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni. Alla giovane è stata invece ritirata la patente per un periodo da sei mesi a un anno e le sono stati decurtati 10 punti. Evitata la confisca del veicolo, in quanto intestato a persona estranea alla violazione