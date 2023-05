Rieti, si divide dal gruppo e si perde nei boschi: turista 85enne muore di freddo

Si era divisa dal resto del gruppo, perdendosi nei boschi del reatino. Annalise Gundermann, turista tedesca di 85 anni, è morta dopo essere stata trovata ai soccorritori nei pressi di Poggio Bustone.

La donna era partita per una passeggiata con un gruppo di amici verso il santuario del Sacro Speco, ma a metà percorso aveva detto agli altri di voler tornare indietro. Si era poi persa e non era riuscita a ritrovare il sentiero.

Dopo una notte di ricerche, assistite sia dai cani che dagli elicotteri, è stata trovata ancora in vita ma molto indebolita, a causa del freddo e dell’età. L’85enne è stata trasportata al pronto soccorso del San Camillo de Lellis di Rieti, ma per lei non c’è stato nulla da fare.